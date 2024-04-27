غارات إسرائيلية بالصواريخ الثقيلة.. هكذا كانت الأجواء على الجبهة الجنوبية

واصل الحربي الإسرائيلي غاراته بالصواريخ الثقيلة حتى منتصف ليل الجمعة – السبت، وقرابة الساعة الثانية عشرة والنصف من فجر اليوم، قصف الحربي الإسرائيلي بلدتي كفرشوبا وشبعا في منطقة العرقوب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الغارات الإسرائيلية “العنيفة” التي استهدفت بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب، أسفرت عن استشهاد المواطن قاسم اسعد وتدمير بعض المنازل والمتلكات في البلدة.

جاء ذلك بعد أن نفّذت إسرائيل عملية اغتيال جديدة مساء أمس الجمعة، بعد أن أغارت مسيّرة على سيارة على طريق ميدون – البقاع الغربي، ما أدى إلى مقتل قياديين من “الجماعة الإسلامية” في لبنان.

ونعت “الجماعة الإٍسلامية” في بيان مصعب وبلال خلف.

وجاء في البيان: “بفخر واعتزاز تزفّ الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري المقاوم “قوات الفجر”

القائد الشهيد مصعب سعيد خلف

القائد الشهيد بلال محمد خلف

اللذين ارتقيا شهيدين خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعاً عن أهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين وذلك بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر الجمعة 26/4/2024 الموافق له 17 شوال 1445 هـ”.