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غارات إسرائيلية تسفر عن سقوط شهيد وجريحين في "جبين" الجنوبية

منذ ساعة واحدة
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، سلسلة غارات على بلدة الجبين الجنوبية، مما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة اثنين آخرين.

تأتي هذه الغارات في سياق التصعيد المتزايد على الحدود الجنوبية للبنان.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الغارة استهدفت منزلا في بلدة الجبين، حيث توجهت سيارة الإسعاف على الفور إلى الموقع المستهدف لنقل المصابين.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفرت الغارة عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

من جهته، زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات رصدت شخصا يدخل إلى مبنى عسكري لـ”حزب الله” في منطقة عيتا الشعب، حيث قامت طائرات سلاح الجو بالإغارة على المبنى والشخص الموجود داخله، وفق قوله.

وأشار أدرعي إلى أن طائرات سلاح الجو نفذت أيضا غارة على شخص كان متواجدا داخل بنية عسكرية لـ”حزب الله” في كفركلا جنوب لبنان، على حد زعمه.

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