غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف "جل العلام" بصواريخ بركان

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، ليلاً مشتعلاً أمس الجمعة، بعد غارات إسرائيلية متلاحقة استهدفت مجموعة من القرى اللبنانية، أبرزها بيت الليف وعيترون، كما تعرض محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والهبارية ومركبا وحولا وعيتا الشعب وحانين ومنطقة وادي لقصف مدفعي عنيف.

صباح السبت، قال حزب الله إنه استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحققت “إصابات مباشرة”.

كما قال الحزب إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود جنوب موقع العباد وحققت “إصابات مباشرة”، كذلك.

بالتوازي، استمر الطيران الاستطلاعي يالتحليق فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي كما اطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط..

ونفّذت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق في القطاع الغربي ودوّى انفجار ضخم في المواقع الإسرائيلية المواجهة للناقورة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، صباح اليوم، أنّه تم تفعيل صافرات الإنذار في عددٍ من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان خشية تسلل طائرات مُسيرة باتجاهها عبر الحدود.

ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإنّ المستوطنات التي شهدت إستنفاراً بسبب تسلل المُسيرات هي دفنا، جوشر، غجر، دان، شعار يشوف وسنير في الجليل الأعلى.

كذلك، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي خشية من إطلاق صواريخ تجاهها.

كما أُطلقت صافرات الإنذار من جديد في “ديشون” و”المالكية” و”يفتاح” و”راموت نفتالي” و”مبوؤت حرمون” في الشمال على الحدود مع لبنان، بعد إطلاق صواريخ عدة من جنوب لبنان.