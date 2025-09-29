غارات اسرائيلية جنوباً وسقوط قتلى في سحمر والنبطية الفوقا

صورة من موقع الاستهداف في بلدة النبطية الفوقا

نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة على بلدة عيترون ما أسفر عن إصابة مواطنيْن.

ايضا، سجلت غارة على منطقة “الشمسية” في سحمر – البقاع الغربي، واستهدفت حفّارة وأدّت إلى مقنل سائقها.

كما نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة صهريج لنقل المياه على طريق بلدة النبطية الفوقا ، وافيد عن سقوط ضحية.

ولاحقا، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدت اليوم إلى الحصيلة التالية: قتيل في سحمر، قتيل في النبطية الفوقا وجريح في عيترون.

الى ذلك، سُجل تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق بلدات الغسانية كوثرية السياد.

وسُجل صباحاً تحليق للطيران المسير على علو منخفض وبشكل مكثف فوق منطقة الزهراني.