غارات صباحيّة عنيفة تستهدف جنوب لبنان.. والأهالي يترقّبون "فترات الهدوء"

يتواصل العدوان الإسرائيلي منذ العاشرة صباحًا على المناطق الحدودية وبشكل عنيف، حيث تجدّد القصف المعادي على أطراف وأودية بعض قرى القطاع الغربي، فيما أطلق “حزب الله” صاروخًا موجها على موقع الضهيرة.

وطالت الغارات الإسرائيليّة المتتالية بلدتيّ عين إبل ويارون، التي شهدت أعنف جولة قصف حتى الآن، وسُمع صدى هذه الغارات في مناطق جنوبية عدة وصولاً إلى النبطية وصور.

فيما شنّ ​الطيران الحربي المعادي​ 6 غارات على حرش ​يارون​ وكونين، و3 غارات على أطراف بلدة مارون الراس، وحلّق في أجواء القرى الحدوديّة في القطاعين الغربي والأوسط، وعلى علوّ متوسّط.

تزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد استهدف أطراف عيترون وكونين ومحيبيب.

وكان جيش الاحتلال استمر طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، بإطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، فيما حلقت الطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

كما أطلق جيش الاحتلال عند ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، رمايات رشاشة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على أطراف البلدة التي تعرضت لقصف مدفعي معاد، طال أيضًا بلدة رامية.

من جهة أخرى، يعمد الأهالي من سكان القرى المتاخمة إلى استغلال فترات الهدوء لتأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء، حيث يستهدف العدو الأجسام المتحركة والسيارات المدنية خصوصًا في فترة الليل.