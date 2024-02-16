غارات على بلدات جنوبيّة.. وطيران استطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي، ما أدّى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

وأغار فجراً على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي، وأدت الغارة على منزل في بلدة القنطرة الى استشهاد ثلاثة شبان عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على سحب الجثث ونقلها الى المستشفيات في المنطقة.

ونعت حركة أمل ثلاثة شهداء في بيان، هم: قاسم نظام برّو، علي حسن عيسى، ومحمد حسين سعيد.

كما تعرضت مساء أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي مباشر.

وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني واستمر العدو الاسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.