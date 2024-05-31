غارات على عيترون ليلاً

شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات، عند الثانية من بعد منتصف الليل، استهدفت بلدة عيترون.

تشهد قرى القطاعين الغربي والاوسط هدوءا حذرا، يتخلله تحليق للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي واطلاق القنابل المضيئة.

في المقابل، صدر عن “المقاومة الإسلامية”، البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وبخاصة الاعتداء في ساحة بلدة حولا، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية الخميس 30-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وفي آخر المستجدات شن الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء (الخميس 30-5-2024)، غارة على حولا استهدفت وسط البلدة.

وأفادت “الوكالة الوطنية”، بسقوط عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية على محل تجاري في حولا، وتعمل عناصر فرق الدفاع المدني على إجلائهم ورفع الأنقاض.

فيما تحدث معلومات لاحقاً عن سقوط شهيدين في حولا هما، حسين عطوي وسامر ياسين.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات الحربية أغارت على مبنييْن عسكرييْن بداخلهما عناصر من حزب الله في منطقتيْ حولا ومارون الراس في جنوب لبنان.