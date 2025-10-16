غارات عنيفة تهز الجنوب.. وإسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله وجمعية "أخضر بلا حدود"!

من الغارات الاسرائيلية العنيفة التي هزن جنوب لبنان

نفذت إسرائيل عبر طيرانها مساء الخميس عدوانا متجددا على جنوب لبنان، عبر غارات كثيفة على وادي سيناي – أنصار من ناحية عدلون، شمال الليطاني.

وقالت الوكالة «الوطنية للإعلام»: «نفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات بين عدلون وانصار سمع صداها في مدينة صيدا».

وأكدت مصادر ميدانية سماع أصوات صواريخ كإنها ارتجاجية من شدة الضربات، فيما انتشرت مشاهد لنيران هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُدّرت الغارات على المكان نفسه بأكثر من 15 غارة.

كما أفادت بعض المصادر بوقوع أكثر من 25 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أقل من دقيقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن استخدام الجيش الإسرائيلي صواريخ GBU في الغارات على جنوب لبنان.

إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله وجمعية “أخضر بلا حدود”!

من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم بُنى تحتية لحزب الله وجمعية “أخضر بلا حدود” في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في منشور له على منصة إكس:

“‏أغارت طائرات حربية قبل قليل على بُنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة السيناي في جنوب لبنان، استخدمت في محاولات إعادة إعمارها، حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشآت وبُنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب “السيوف الحديدية”، وخاصة خلال عملية “سهام الشمال”

هذه البنى التحتية مكّنت محاولات حزب الله لإعادة الإعمار بغطاء مدني

‏كما تم استهداف هدف تابع لجمعية “أخضر بلا حدود”، والتي استخدمها حزب الله لإخفاء أعمال تهدف إلى إعادة إعمار بُنى تحتية للتنظيم في جنوب لبنان تحت غطاء مدني مزعوم. وسبق أن كُشف النقاب في عام 2018 أنّ جمعية “أخضر بلا حدود” تعمل بغطاء مدني لإخفاء وجود حزب الله في منطقة السياج مع إسرائيل.”

