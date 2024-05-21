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غارات ليلية وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي

منذ 55 دقيقة
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان

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شهدت أطراف بلدتي بيت ليف ورامية غارات ليلية من قبل الطيران الحربي المعادي، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج. وقد شهدت المنطقة أيضًا تحليقًا مكثفًا للطيران الاستطلاعي المعادي، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان المحليين.

وأطلق العدو القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكانت قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت يوماً صعباً، حيث نفذ العدو اكثر من غارة في الناقورة وفي المنصوري ادت الى ارتقاء عدد من الشهداء.

وحتى صباح اليوم، استمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري وصولا الى مجرى نهر الليطاني.

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