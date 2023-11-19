غارات وقصف مدفعي وقنابل حارقة جنوباً ليلاً

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن العدو الاسرائيلي قصف قرابة العاشرة من ليل امس محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة، وان الطيران الحربي المعادي اغار على اطر اف بلدة زبقين على دفعتين، ودوى انفجار في سماء القطاع الغربي فوق بلدة ياطر تبين انه ناتج عن تفجير صواريخ باتريوت(القبة الحديدية).

كما اطلق العدو فجر اليوم القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق، ما سبب اشتعال النار فيها في جبل اللبونة ووادي مريامين.

وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت والطيران الاستطلاعي المعادي لم يغب عن سماء المنطقة وصولا الى منطقة صور.

والجدير ذكره ان العدو الإسرائيلي لا يفوت هدفا متحركا راجلا او راكبا الا ويستهدفه ليل نهار، وخاصة في القرى المتاخمة للخط الازرق على الحدود مع فلسطين المحتلة وباتت المعركة في الجنوب ومنذ ايام خارج كل القواعد تحكمه اجرام وعقلية العدو الصهيونية.

من جهة اخرى، ان سكان القرى الحدودية توزعوا بين صامد بقي في منزله ونازح خرج مع عائلته، وخاصة من النساء والاطفال والعجزة وكليهما يحتاج الى مستلزمات الصمود.

في مراكز النزوح في صور، لا يزال تامين احتياجات النازحين شحيحة جدا، وخاصة ان فصل الشتاء قد اقبل بمائه وصقيعه، وقد وصل العدد الى ما يقارب خمسة الاف عائلة.