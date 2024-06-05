غارات وقنابل حارقة.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

أغار الطيران المسيّر المعادي ليلاً على أهداف مدنية في بلدة الناقورة، حيث يقع المقر العام لـ”اليونفيل”، بالإضافة الى غارة على أطراف بلدات الجبين وعيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.

واستمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني والساحل البحري.

وعمد العدو الى اطلاق القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق ليشعل النار في ما تبقى من اشجار معمرة، وخصوصاً في احراج الناقورة وعلما الشعب.