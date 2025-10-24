غارة إسرائيلية تستهدف النبطية.. وأنباء عن مقتل عنصر من حزب الله!

نفذت طائرة مُسيّرة إسرائيلية مساء اليوم غارة جوية استهدفت منطقة خلة العين الواقعة بين بلدتي قاعقعية الجسر وزوطر الغربية في قضاء النبطية.

ووفق المعلومات، أدّت الغارة إلى عدة إصابات بعدما أصابت سيارة كانت تسلك الطريق العام بين البلدتين.

وأعلنت قناة الحدث عن مقتل عنصر من حزب الله في استهداف مركبة قرب زوطر الغربية في جنوب لبنان.

اغتيال قيادي في حزب الله

وفي وقت سابق اليوم ، أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال “قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله، عباس حسن كركي” بعد غارة استهدفت سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية الجنوبية.

كما نشر الجيش مشاهد لعملية الاستهداف، وصورة للقتيل.

وكانت إسرائيل نفذت أمس سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في البقاع شرقي البلاد، فضلاً عن غارة في الشمال، قائلة إنها استهدفت مواقع لحزب الله.