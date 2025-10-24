الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غارة إسرائيلية تستهدف النبطية.. وأنباء عن مقتل عنصر من حزب الله!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 8:02 مساءً
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية

غارة إسرائيلية تستهدف النبطية

A A A
طباعة المقال

نفذت طائرة مُسيّرة إسرائيلية مساء اليوم غارة جوية استهدفت منطقة خلة العين الواقعة بين بلدتي قاعقعية الجسر وزوطر الغربية في قضاء النبطية.

ووفق المعلومات، أدّت الغارة إلى عدة إصابات بعدما أصابت سيارة كانت تسلك الطريق العام بين البلدتين.

وأعلنت قناة الحدث عن مقتل عنصر من حزب الله في استهداف مركبة قرب زوطر الغربية في جنوب لبنان.

اغتيال قيادي في حزب الله

وفي وقت سابق اليوم ، أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال “قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله، عباس حسن كركي” بعد غارة استهدفت سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية الجنوبية.

كما نشر الجيش مشاهد لعملية الاستهداف، وصورة للقتيل.

وكانت إسرائيل نفذت أمس سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في البقاع شرقي البلاد، فضلاً عن غارة في الشمال، قائلة إنها استهدفت مواقع لحزب الله.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب إبراهيم كنعان
    كنعان يوضح حقيقة “صاروخ سدّ البوشرية”: مجرد فراغة قديمة من أيام الحرب!
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    الحجار يتحرّك.. إصلاحات مرتقبة في معاملات تسجيل السيارات وتعاون أمني لمكافحة المخدرات
    النائب إبراهيم كنعان
    كنعان يدق ناقوس الخطر.. أمراض غامضة تصيب الحيوانات في ضهر الصوان والتحرك الرسمي فوري!

    الأكثر قراءة

    تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
    عدادات المولدات
    خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك