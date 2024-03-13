غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان وتقتل اثنين

استهدفت غارة اسرائيلية، اليوم الأربعاء، شخصين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على طريق صور – الناقورة في جنوب لبنان.

بينما أشار مصدر أمنيّ لبناني “أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مدينة صور بجنوب لبنان وقتلت راكبيها”.

وتتزامن هذه الأحداث في ظل التوتر الراهن على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وسط تصاعد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، والذي تفجر مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأمس الثلاثاء، وجهت طائرات حربية إسرائيلية ضربات في عمق لبنان لليوم الثاني على التوالي فأصابت منشأة تابعة لـ”حزب الله” في سهل البقاع.

وقال “حزب الله” في وقت متأخر من اليوم إن اثنين من أعضائها من سهل البقاع قتلا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة “قصفت مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله” في منطقة بعلبك ردا على إطلاق الجماعة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء.

ويمثل العنف تصعيدا للصراع بين “حزب الله” وإسرائيل والذي يأتي بالتزامن مع حرب غزة ويثير مخاوف من نشوب صراع شامل بين الطرفين اللذين يحوز كل منهما ترسانة كبيرة من الأسلحة.

وأعلن حزب الله في بيان أنه أطلق أكثر من 100 صاروخ كاتيوشا على عدة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على القصف الإسرائيلي لمنطقة سهل البقاع الليلة الماضية.

وقتل مدني واحد على الأقل وأصيب آخرون بعد أن نفذت إسرائيل ضربات الاثنين، وإن إحدى الضربات أصابت المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، على بعد كيلومترين تقريبا من آثار رومانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردا على إطلاق الصواريخ الاثنين، قصفت طائراته المقاتلة مواقع في منطقة بعلبك استخدمها حزب الله لتخزين “أصول كبيرة تُستخدم لتعزيز ترسانة أسلحته”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن “مجمعا عسكريا في منطقة الخيام وبنية تحتية إرهابية في منطقة بنت جبيل تعرضا للقصف أيضا” في إشارة إلى بلدتين في جنوب لبنان.