الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غارة إسرائيلية على العديسة واستهداف منزل عند أطراف رامية

منذ 9 ثواني
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

شن الطيران الحربي الاسرائيلي ظهرا غارة استهدفت بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وخيم الهدوء الحذر صباحاً على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي في مرجعيون وحاصبيا خرقه تمشيط للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في اتجاه كفركلا.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار قرابة الرابعة فجرا، على منزل عند أطراف بلدة رامية، ما أدى الى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وحلق الطيران الاستطلاعي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.

    المزيد من أخبار لبنان

    جمعية المصارف
    خبير مالي: كل ما يقال عن دمج مصارف في لبنان شائعات لا صحة لها
    طقس لبنان
    لبنان يترقب سلسلة من المنخفضات الجوية.. إليكم التفاصيل
    نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض
    نعمة محفوض لصوت بيروت: هؤلاء يدفعوننا مجدداً بالعودة إلى الشارع!

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
    عناصر من قوى الأمن
    مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
    الوزير بسام مولوي
    قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات