غارة إسرائيلية على العديسة واستهداف منزل عند أطراف رامية

شن الطيران الحربي الاسرائيلي ظهرا غارة استهدفت بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وخيم الهدوء الحذر صباحاً على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي في مرجعيون وحاصبيا خرقه تمشيط للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في اتجاه كفركلا.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار قرابة الرابعة فجرا، على منزل عند أطراف بلدة رامية، ما أدى الى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وحلق الطيران الاستطلاعي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.