غارة إسرائيلية على بعلبك وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارة على منطقة بعلبك في البقاع الشرقي، حيث استهدف مبنى سكنيا يقع بين بلدتي عدوس وحوش تل صفية غرب بعلبك.

وكان قد سبق هذه الغارة غارة إسرائيلية تحذيرية استهدفت المبنى الذي يقطنه سوريون وقد عمدوا إلى إخلاء المكان.

وتوجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الغارة فيما لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يُحَلِّق على علو منخفض في سماء المنطقة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف مستودع أسلحة تابعا لمنظومة الدفاع الجوي في حزب الله في منطقة البقاع.