غارة إسرائيلية عنيفة على حولا.. والحزب يرد ببركان وفلق ومسيرات انقضاضية

استهدفت طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية منزلاً في بلدة حولا، مخلّفاً دمارًا كبيرًا، إضافة لاستشهاد 3 أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ الجيش الإسرائيليّ طلب إلى جميع المقيمين في مستوطنة معيان باروخ في الشمال، البقاء قرب الغرف المحصنة”.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية “في إسرائيل يستعدّون لصليات صواريخ بعد الهجوم الأخير على بلدة حولا”.

من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا.

كما اعلن الحزب انه رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، استهدف اليوم الأحد ” مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة”.

واعلن الحزب الله عن استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصاروخ “فلق”، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.”

كذلك ورداً على الاعتداء الإسرائيلي على بلدة الطيبة، استهدف الحزب “مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابةً مباشرة”.

كما اعلن تنفيذه “هجوما جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مُستهدفةً مبنى القيادة فيها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.