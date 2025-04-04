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غارة إسرائيلية على شقة في صيدا.. ماذا في التفاصيل؟

4 - أبريل - 2025
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2025 10:50 صباحًا
الشقة السكنية المستهدفة في صيدا

الشقة السكنية المستهدفة في صيدا

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شنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى تدميرها.

وبحسب المعلومات، أدت الغارة الإسرائيلية إلى وقوع 3 شهداء على الأقل. وقالت قناة “العربية” إن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة حماس حسن فرحات.

كما أكدت بعض المصادر أن القيادي في حماس الذي استهدفته غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان فجر الجمعة، هو حسن فرحات (أبو ياسر).

وأوضحت المصادر أن فرحات استشهد مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا.

من جهته ذكر الجيش الاسرائيلي أن المستهدف بالغارة هو قائد الجبهة الغربية لحماس.

يأتي هذا بينما أصيب شخصان بجروح، الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل بجنوب لبنان، فيما واصلت إسرائيل قصفها لعدة مناطق.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، أن غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطنين بجروح.

وفي بيان آخر، أعربت وزارة الصحة، عن “إدانتها استهداف إسرائيل سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، إضافة إلى تدمير مركز صحي مؤقت للهيئة الصحية في (بلدة) الناقورة” بالجنوب.

وطالبت المجتمع الدولي “بعدم التهاون وإغفال خطورة هذه الاعتداءات التي تشكل مخالفة صريحة للقوانين الدولية ودساتير المنظمات الإنسانية والأعراف”.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تواصل إسرائيل استهدافها لجنوب لبنان لمهاجمة أهداف لحزب الله.

كما لم تستكمل إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير (شباط) الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل التواجد في 5 تلال رئيسية في الجنوب.

    المصدر :
  • وكالات

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