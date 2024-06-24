غارة تستهدف بلدة ماسا البقاعية

أغارت مسيّرة إسرائيلية على أطراف بلدة ماسا البقاعية عند أطراف السلسلة الشرقية مستهدفة عناصر الدفاع المدني الذين كانوا يعملون على اطفاء حريق في المنطقة.

ولم تسفر الغارة عن أية اصابات.

وفي وقت سابق قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين 24\6\2024 إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، وذلك بعد أيام قليلة من تهديد حزب الله لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ “يتزايد خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يوما بعد يوم. نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها”.

تأتي تصريحات بريل في وقت حساس تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مع استمرار المواجهات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، وتزايد التوترات على الحدود اللبنانية.

يحاول المجتمع الدولي تجنب تصاعد الأوضاع إلى حرب شاملة قد تشمل قوى إقليمية كبرى مثل إيران.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.