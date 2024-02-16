غارات جديدة على بلدات جنوبية.. هل من ضحايا؟

نفذت طائرة إسرائيلية مسيّرة منذ قليل غارة في منطقة خالية ببلدة عيتا وأطراف بلدة زبقين تزامنًا مع الغارة التي استهدفت أطراف بلدة رامية دون تحقيق إصابات تُذكر. هذا ويستمر الطيران المعادي بالتحليق في أجواء الجنوب، لا سيما فوق صور والساحل الجنوبي والقطاع الشرقي وعلى علو منخفض .

وكان حزب الله قد نعى صباحًا شهيدَين له هما مصطفى خضر قصير (حيدر الكرار) مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ومحمد علي درويش (مهدي) مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة صربين في جنوب لبنان.

فيما نعت حركة أفواج المقاومة اللبنانة (أمل) ثلاثة شهداء سقطوا في غارة معادية على منزل في بلدة القنطرة وهم: علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996. على أن تُقام مراسم تشييع الشهداء الثلاثة بعد غد الأحد في مدينة النبطية – باحة النادي الحسيني.

هذا ويطل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر عصر اليوم بخطاب متلفز للحديث عن المستجدات.