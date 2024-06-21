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غارة على الوزاني وتمشيط للبلدة بالأسلحة الرشاشة

منذ دقيقتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بطائرة مسيّرة صباحًا على بلدة الوزاني ويقوم الآن بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

وكان الطيران الاسرائيلي أغار قرابة الساعة 2:25 بعد منتصف الليل على بلدتي دير سريان ورب ثلاثين قضاء مرجعيون من دون وقوع إصابات.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع الخميس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة.

اجتمع بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

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