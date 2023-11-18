السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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غارة معادية على اللبونة في الناقورة

منذ 13 دقيقة
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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شنّ طيران العدو قبل قليل، غارة جوية على منطقة اللبونة في الناقورة واطلق صاروخين باتجاه المنطقة.

وكانت مدفعية العدو الاسرائيلي صباح اليوم أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي، حيث أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، علما الشعب، عيتا الشعب ورامية ودبل.

وامتد القصف المعادي لتتسع رقعة التعديات حتى اطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.

وكان الطيران المعادي الاستطلاعي حلق طيلة الليلة الفائتة وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط. كما اطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق سماء المنطقة المتاخمة للخط الازرق وعلى الساحل البحري جنوب صور.
واطلقت قوات اليونيفيل اكثر من مرة صفارات الانذار في مركزها محيط بلدة طيرحرفا وشمع والناقورة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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