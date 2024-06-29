غالانت: الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب ضد حزب الله في لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله في لبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب”، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية مع لبنان: “نحن نعمل على حل سياسي. هذا هو الخيار الأفضل دائماً… نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها”.

وأضاف: “إذا اختار حزب الله الحرب، فنحن نعلم ما نفعله… إذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب”.

من ناحية أخرى، أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني عن “قلقها البالغ” إزاء التوتر المستمر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرة إلى أهمية إجراء “تحقيق شامل” في عمليات قتل المدنيين المبلغ عنها.

كما دعا مبعوث الجامعة العربية إلى بيروت السفير حسام زكي إلى احتواء التصعيد الدائر جنوبي لبنان مع إسرائيل.

على صعيد آخر، أعلنت البحرية الأميركية أن السفينة الهجومية “يو إس إس واسب” ووحدة العمليات الخاصة الاستكشافية رقم 24 عبرتا مضيق جبل طارق ووصلتا إلى البحر المتوسط.

وأكدت أن هذه السفينة ستكون إلى جانب سفينة الإنزال الأميركية “يو إس إس أوك هيل” الموجودة في المنطقة.

وكانت قناة “إن بي سي” نقلت عن مسؤولين أميركيين أن “وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تنقل أصولا عسكرية بالقرب من إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين حال اندلاع القتال، وأن واشنطن تبحث مع الحلفاء المقربين تنسيق عمليات الإجلاء وأي عمليات عسكرية للتحالف”.

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا عن استعداد واشنطن لعمليات إجلاء طارئة في حال اندلاع حرب، وقالوا “إن إيران وحلفاءها لا يسعون إلى مواجهة شاملة”.

وعبر المسؤولون عن قلقهم من تنفيذ إسرائيل غارات جوية وهجوما بريا محتملا بلبنان في الأسابيع المقبلة.