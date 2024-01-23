غالانت: لا نريد الحرب مع "حزب الله" ولكن.. "مستعدّون لأيّ تطوّر"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، أنّ “إسرائيل” لا تريد الحرب مع “حزب الله”، لكنها مستعدة لأيّ تطور في الشمال.

وقال غالانت في اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المصغر: “نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال، يواصل حزب الله استفزازاته، وقد قدمت الآن تقييمًا خاصًا للوضع في هذا الصدد”.

وأضاف: “نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لأي تطور في الشمال”.

يأتي ذلك في وقت أعلن “حزب الله” في وقت سابق اليوم، استهداف‌‌‌‌ قاعدة “ميرون” الجوية الإسرائيلية في جبل الجرمق للمرة الثانية، بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وحقق فيها إصابات مباشرة، ‏وذلك ردًا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في القرى.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بأنه تم رصد سقوط حوالي 15 صاروخًا في منطقة شيفر في الجليل الأعلى، فيما قالت قناة “الحدث” إنّ مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تعرض لرشقة صاروخية من جنوبي لبنان، وعلم أن التيار الكهربائي مقطوع في مستوطنات عدة في الجليل الأعلى إثر القصف.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف.

ودفع القصف الإسرائيلي أكثر من 83 ألف لبناني إلى النزوح من منازلهم، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.