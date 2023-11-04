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غالانت: لسنا مهتمين بالدخول في حرب مع لبنان!

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2023 6:35 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ليست مهتمة بالدخول في حرب في الشمال، في إشارة منه إلى الجبهة مع جنوب لبنان.

وأضاف غالانت ” لكنّنا مستعدّون لأي مهمّة. وسلاح الجوّ يحافظ على قوته القصوى ضد القطاع اللبناني، وضدّ حزب الله”.

وتابع: “نحن في موقع دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة، هذه هي أولويتنا”.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنّ “يحيى السنوار أخطأ وحسم مصير حماس ومصير غزة، وإذا أخطأ نصر الله فإنّه سيدمر مصير لبنان”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه تهديداً مباشراً للبنان، مباشرة بعد انتهاء خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، امس الجمعة.

وقال نتنياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية: “أقول لأعدائنا في الشمال لا تختبرونا، فسوف تدفعون الثمن غالياً”.

وأكد، في كلمة أذاعها التلفزيون، أنّ إسرائيل لن توافق على أي وقف موقت لإطلاق النار مع “حماس” قبل إطلاق سراح أكثر من 240 أسيراً احتجزتهم الحركة خلال هجومها في السابع من تشرين الأول.

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