غالانت يتوعّد: إن لم يُبعد العالم "حزب الله" عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك

هدّد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت لبنان و”حزب الله” مجددًا اليوم الجمعة.

وقال غالانت: “إن لم يُبعد العالم حزب الله عن حدودنا فسنفعل نحن ذلك”.

وأضاف: “إلى جانب العمل العسكري في حدودنا مع لبنان نحن بحاجة لعمل سياسي”، قائلًا إنّ “إسرائيل” مستعدة لـ “الخطاب السياسي بشأن حدود لبنان وللعمل العسكري”.

ويأتي هذا التصريح تزامنًا مع ما يحكى في الكواليس عن سعي غربي وأميركي لتطبيق القرار 1701 جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني.

هذا وجاءت تهديدات غالانت على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، في وقت ألقت الطائرات الحربية التابعة للعدو صباح اليوم، منشورات على مناطق جنوبية، بعثت تهديدًا مبطنًا لسكان المنطقة.

وجاء في المنشورات الإسرائيلية التي كانت موجهة “إلى سكان جنوب لبنان”: “نود أن نعلمكم بأن حزب الله الإرهابي يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم”، وفق تعبيرها.

ووجهت المنشورات تهديدًا إلى سكان الجنوب قائلة: “إن تستر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا يلحق الضرر لكم”.