غالانت يُحذّر "حزب الله" من ارتكاب أيّ خطأ: غير معنيّين بالحرب على الجبهة الشماليّة

أشار وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، في إيجاز صحافي اليوم إلى “أننا غير معنيين بالحرب على الجبهة الشمالية”.

كما وجّه غالانت تحذيرًا إلى “حزب الله”، قائلًا: “نحذر حزب الله من ارتكاب أيّ خطأ.”

يأتي ذلك بعد أن لفت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى أنّه ثمة تبادل ضربات على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني، قائلًا إنّ “هدفنا أولًا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حماس وعودة مختطفينا وبعدها سنتعامل مع الشمال”.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه، قائلًا: “لا أقترح على حزب الله أن يجرب إسرائيل فهذه ستكون أكبر خطيئة قد ارتكبها”.

وتابع قائلًا: “أوعزت للجيش الاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله”.

كما أكد نتنياهو أن تل أبيب تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول هو تحقيق انتصار كامل على حماس واسترجاع الرهائن، وثانيًا العمل على ضمان “عدم عودة حماس أو ما يشابهها في اليوم التالي”، و”الجبهة الشمالية تشهد تبادلًا كثيفًا للضربات وتعليماتي للجيش هي الاستعداد لأي سيناريو”.