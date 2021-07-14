“غالونات” بلاستيك ممتلئة بالبنزين معدة للتهريب في قبضة الجمارك

أوقفت دورية تابعة لادارة الجمارك – ضابطة صيدا “بيك اب” محمّل بكمية كبيرة من “غالونات” بلاستيك ممتلئة بمادة البنزين كانت معدّة لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

فتم حجز الغالونات ووسيلة النقل في مركز شعبة المكافحة البرية صيدا والتحقيق جار باشراف القضاء المختص. وتعد أزمة المحروقات إحدى نتائج الأزمة الاقتصادية بلبنان والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة أزمة سياسية تتسبب حتى اليوم في تعطيل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة خلفا للحكومة المستقيلة منذ أغسطس العام الماضي والتي تتولى تسيير الأعمال بمهام محدودة.