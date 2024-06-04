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غانتس في جولة على حدود لبنان: إما الدبلوماسية أو التصعيد

منذ 40 دقيقة
بيني غانتس

بيني غانتس

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قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس خلال جولة في المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان الثلاثاء، إنه بحلول شهر أيلول سننهي المهمة هنا ونكون قادرين على بدء واقع آخر.

وأضاف بيني غانتس “سوف يمر الأمر إما بالدبلوماسية أو بالتصعيد.. لكن لا يمكننا خسارة عام آخر هنا”.

وصرح الوزير بأن التحدي العملياتي الأكبر اليوم هو في الساحة الشمالية وفي شمال إسرائيل، والتحدي الأخلاقي الأكبر هو في الجنوب في قطاع غزة.

وأردف قائلا: “لذلك إلى جانب القتال، الشيء الصحيح في هذا الوقت هو إعادة المختطفين والعمل على إعادة سكان الشمال إلى ديارهم سالمين وإعادة إسرائيل إلى المسار الصحيح”، مؤكدا أن الأمر لن يكون سهلا.

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