غانتس: يبدو أننا سنُجبر على الدخول في حرب مع لبنان

أكد رئيس حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس، أن “الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في الشمال في إشارة إلى الاشتباكات الدائرة مع حزب الله”.

وقال غانتس في تصريح (الخميس13-6-2024) “على ما يبدو أننا سنُجبر على الدخول في حرب مع لبنان”.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر إن حزب الله وإيران والحكومة اللبنانية يتحملون “المسؤولية الكاملة” عن تزايد العنف عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وألمحت إلى أن تصعيدا قد يجري التخطيط له.

وأضاف مينسر “لبنان وحزب الله، بتوجيه من إيران، يتحملان المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني ​​في الشمال”.

وختم كلامه “سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك، فإن إسرائيل ستستعيد الأمن على حدودنا الشمالية”.