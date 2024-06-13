الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غانتس: يبدو أننا سنُجبر على الدخول في حرب مع لبنان

منذ 7 دقائق
بيني غانتس

بيني غانتس

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس، أن “الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في الشمال في إشارة إلى الاشتباكات الدائرة مع حزب الله”.

وقال غانتس في تصريح (الخميس13-6-2024) “على ما يبدو أننا سنُجبر على الدخول في حرب مع لبنان”.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر إن حزب الله وإيران والحكومة اللبنانية يتحملون “المسؤولية الكاملة” عن تزايد العنف عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وألمحت إلى أن تصعيدا قد يجري التخطيط له.

وأضاف مينسر “لبنان وحزب الله، بتوجيه من إيران، يتحملان المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني ​​في الشمال”.

وختم كلامه “سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك، فإن إسرائيل ستستعيد الأمن على حدودنا الشمالية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محافظ الشمال رمزي نهرا
    "منعاً لأي صدام قد يحصل بيننا وبينهم".. كتاب من محافظ الشمال للقادة الأمنيين
    النائب سليم الصايغ
    سليم الصايغ: الوقت ليس للتشاطر والالتفاف على بعضنا البعض
    عباس الحلبي
    وزير التربية يؤكد مجدداً: الامتحانات الرسمية ستجرى في موعدها المحدد

    الأكثر قراءة

    الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق
    النائب كميل شمعون
    شمعون يهدد "حزب الله": لدينا 20 ألف مقاتل مسلحون وجاهزون لساعة الصفر
    صورة من الفيديو
    بعد فيديو ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس والعروسة