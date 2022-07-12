غانتس يحذر.. أفعال نصر الله ستقود لرد مزلزل على لبنان!

حذرت إسرائيل الثلاثاء حزب الله برد مزلزل على أفعاله، في حال مواجهة أي تهديد لمواطنيها، مؤكدة انه لن تكون هناك أي بنية تحتية محصنة قد تستخدم لإلحاق الأذى بها.

التهديد الإسرائيلي جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي اعتبر أن “أفعال نصرالله تشكل أرضية خصبة لتطور الإرهاب في لبنان، ما سيقود إلى رد إسرائيلي على لبنان مزلزل”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، هدد في يونيو الماضي بإعادة اجتياح لبنان وتكبيد حزب الله “ثمناً باهظاً” بأي عملية عسكرية محتملة، وقال “إذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور”.

لكنه عاد وأكد أن بلاده لا تريد الحرب، مضيفاً “نحن مستعدون للذهاب بعيدا جدا في طريق السلام والتسوية مثل ما يتعلق بالحدود البحرية بيننا وبين لبنان، والتي يجب أن نختتمها بشكل سريع وعادل”.

واعتبر أن التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، سيكون بالنسبة للاقتصاد اللبناني “المحتضر” بمثابة “هواء للتنفس”، مضيفا “آمل أن يكون أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

يذكر أن “حزب الله اللبناني” يسيطر على منطقة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعا غنية بالنفط والغاز.

ويمتلك أسلحة وصواريخ إيرانية الصنع يقول إنها مكرسة ضد مقاومة تل أبيب. فقد كشف تقرير جديد لمركز “ألما” البحثي الإسرائيلي أن الحزب الإرهابي يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها طهران.

كما أنه يطلق بين الحين والآخر هذه المسيرات لاستهداف الأراضي الإسرائيلية.