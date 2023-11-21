غانتس يدعو نصر الله إلى "عدم المخاطرة" ببيروت من أجل طهران

دعا عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الوزير بيني غانتس اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى عدم المخاطرة ببيروت من أجل طهران.

يأتي ذلك في وقت يُصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على جنوب لبنان، حيث استهدف اليوم مثلث بلدة طير حرفا، مما أدى إلى استشهاد مراسلة قناة الميادين فرح عمر ومصور القناة ربيع المعماري والمواطن حسين عقيل,

كما استهدف العدو الإسرائيلي سيارة مدنيّة على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية في قضاء صور، حيث أشير إلى استشهاد كلّ مَن كان بداخلها.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، في بيان أن فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني – الهيئة عملت بتاريخ اليوم على سحب 3 جثامين لشهداء سقطوا من جراء الاستهداف الصهيوني لهم على مثلث طير حرفا – الجبين، وكان من بين الشهداء الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري.

كما عملت الفرق على سحب 3 شهداء آخرين من جراء استهداف العدو الصهيوني لسيارتهم على طريق الشعيتية المالكية.