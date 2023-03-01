غبريل لصوت بيروت انترناشونال: هناك جهات ليس من مصلحتها ان يتراجع سعر صرف الدولار

رأى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لصوت بيروت انترناشونال انه لا يوجد سبب تقني لارتفاع سعر صرف الدولار المستمر والمتسارع متسائلاً هل هذا الارتفاع هو محاولة سياسية لفرض امر واقع على الارض ام هو بسبب ارتفاع الطلب على الدولار عبر الحدود ومن اكثر من مصدر .

واذ اكد ان السوق الموازي هو سوق غير شفاف، رأى ان هناك مبالغ كبيرة تستخدم في هذه السوق هي التي تحرك سعر الصرف وليس المواطنون الافراد، مؤكداً ان هناك جهات ليس من مصلحتها ان يتراجع سعر صرف الدولار .

ورداً على سؤال حول سبب استمرار سعر صرف الدولار بالارتفاع، اشار غبريل الى ان اسباب جذور الازمة التي ادت الى ظهور السوق الموازي لم تعالج بعد مشيراً انه كان يجب على الدولة منذ ظهور هذا السوق في ايلول ٢٠١٩ اتخاذ الاجراءات اللازمة كتطبيق الكابيتال كونترول.

واذ اكد ان السلطات لم تتخذ منذ بدء الازمة اي اجراء لاعادة ضخ السيولة بالعملات الاجنبية من جراء اعادة تدفق رؤوس الاموال من الخارج، لفت الى اننا شهدنا اجراءات مضرة كعدم اقرار الكابيتال كونترول وقرار التعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز الذي ادى الى تهميش لبنان عن النظام المالي والمصرفي والتجاري الدولي اضافةً الى انفجار المرفأ وتداعياته و التباطؤ المستمر بتطبيق الاجراءت المسبقة المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

وشدد غبريل على ضرورة العمل على الغاء الذي يتم عن طريق اتاحة السيولة بالعملات الاجنبية في الاقتصاد اللبناني الذي بدوره يتم من خلال تدفق رؤوس الاموال الى لبنان وهذا يتم عن طريق استعادة الثقة التي تأتي من خلال تطبيق الاصلاحات البنيوية.