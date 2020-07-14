غجر: ساعات التغذية زادت ويتوقع أن تصل باخرة الفيول اويل مساء الاربعاء

وزير الطاقة والمياه ريمون غجر
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر

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أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن “ساعات التغذية زادت ساعتين ونصف ويتوقع أن تصل باخرة الفيول اويل grade a مساء الاربعاء ما يسمح بتشغيل معملي الذوق والجية والباخرة بحاجة الى ٤ ايام متواصلة لكي نستفيد من حمولتها وقد يبدأ التحسن بالظهور بدءاً من مساء الخميس”.

وعن توافر المازوت، قال غجر: “ستشتري الدولة ٩٠ الف طن واكيد هناك تهريب ولكن حجم الكميات المهربة غير معروف بعد”.

أما عن زيادة حجم الاستيراد في المشتقات النفطية من الكويت، فقال غجر: “لدينا عقد مع “كويت بتروليوم” ينتهي آخر هذا العام ونبحث زيادة الكميات ابتداء من ١\٢٠٢١ ومن الملفات التي بحثها اللواء ابراهيم في الكويت ملف المشتقات النفطية وعاد بأجواء ايجابية”.

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