غرامة لمن ينشر الوباء في لبنان

أقرّ مجلس النواب قانوناً من خارج جدول الاعمال برفع غرامة من يمتنع عن اخذ لقاح كورونا من 50 الفا الى 250 ألفاً مع الاشارة الى ان هذا القانون لا يلزم اخذ اللقاح انما يعرّض من نشر الوباء الى هذه الغرامة.

يذكر أنه انطلقت في قصر الأونيسكو، جلسة عامة لمجلس النواب، بدعوة من الرئيس نبيه بري، لدرس 36 مشروعاً واقتراحات قوانين وإقرارها، مُدرجة على جدول الأعمال.

ومن أبرز الاقتراحات، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم الأمان الاجتماعي، اقتراح القانون الرامي الى انشاء الوكالة الوطنية للدواء، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان تحويل مبلغ 10 آلاف دولار وفق السعر الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وأقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية، فيما أبدى النائب علي حسن خليل اعتراضه باسم كتلة “التنمية والتحرير” على إدارة التفتيش المركزي لمنصة “Impact”.