غرة شكر وزيرة العدل ونقابة المحررين: الصحافة والاعلام مرجعيتهما واحدة

صدر عن رئيس تحرير موقع vdlnews الزميل جورج غرة البيان الآتي:

“عندما تبلغت بالدعوى المقامة ضدي من المدير العام لوزارة المال المستقيل آلان بيفاني من المباحث الجنائية حيث طلب حضوري الى هناك، اتصلت بنقابة محرري الصحافة اللبنانية التي ابلغتني عبر النقيب جوزيف القصيفي بعدم مثولي امام المباحث، بعد استشارة محامي النقابة على اساس أن الصحافي والاعلامي خصوصا اذا كان مسجلا على جدول النقابة لا يمثل الا امام محكمة المطبوعات وهذا ما درج عليه الأمر. وفعلا، لم احضر، واحيلت الدعوى على محكمة المطبوعات بعد ادعاء النيابة العامة، وهذا هو المسار الطبيعي للدعوى، ولكن التبس الامر لجهة مذكرة البحث والتحري والتي تصدر عادة بعد أن يتخلف المدعى عليه عن الحضور للتحقيق معه، وهي تسقط بمجرد مرور المهلة القانونية، وبمجرد احالة الدعوى على المحكمة، على اعتبار أن المذكرة تكون امام قضاء التحقيق وليس امام قضاء الحكم، علما انني لم اتبلغ قانونيا، حتى الساعة، اي من الاجراءات التي سبقت احالة الدعوى على محكمة المطبوعات، بل بمبادرة مني واحتراما للقضاء راجعت بالموضوع.

هذا الالتباس هو ما حصل، وأشكر الزملاء ووزيرة العدل ماري كلود نجم ونقابة المحررين والزملاء في المواقع الإلكترونية وسائر الزملاء الذين اتصلوا بي واعربوا عن تضامنهم معي، واؤكد أن الصحافة والاعلام في لبنان لديهما مرجعية واحدة هي قانون المطبوعات ومحكمة المطبوعات فقط، كما حاربت من اجله نقابة محرري الصحافة اللبنانية، حماية للمهنة وللعاملين فيها”.