غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا 6 لمقيمين و8 لوافدين

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أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث المختص بمستجدات كورونا على الأراضي اللبنانية، عن أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس، 6 لمقيمين و8 لوافدين من الاغتراب، فيما استقر عدد الوفيات على 27 من دون زيادة.

سجلت وزارة الصحة العامة 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي الى 1256 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة:

14 حالة جديدة من بين المحليين والوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية.

6 حالات جديدة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية

8 حالات جديدة التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية

76 حالة استشفاء منها 5 في العناية المركزة خلال 24 ساعة المنصرمة

724 عدد الحالات مع شفاء مخبري (نتيجتين سلبيتين متتاليتين) أو زمني (مرور أكثر من شهر)

27 العدد التراكمي للوفيات في لبنان منذ 21 شباط 2020

0 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في لبنان منذ بدء ظهور الفيروس في 21 شباط الماضي إلى 1256 إصابة مؤكدة، و724 حالة شفاء تام منه.

ويوضح التقرير أنه أقيم حتى اليوم 87870 فحصا مخبريا للكشف على الفيروس في لبنان، 11538 من تلك الفحوصات أقيمت في مطار بيروت الدولي.