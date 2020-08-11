غرفة ادارة الكوارث في عكار: 11 إصابة جديدة و3 حالات شفاء

كورونا
كورونا

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أعلن التقرير اليومي الذي تصدره غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن “11 اصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم في المحافظة، مما رفع عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة في المنطقة الى 48 حالة، ليصبح عدد الاصابات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي 145 اصابة”.

وسجل التقرير “3 حالات شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 97 حالة. اما حالات الحجر المنزلي فبلغت 123 حالة قيد المتابعة والمراقبة”.

وأشار الى أن “الحالات الايجابية ال48 التي هي قيد المعالجة قد توزعت على البلدات التالية:

خط البيترول 9، نهر البارد 7، فنيدق 6، المسعودية 3، تلعباس الغربي 3، عين الذهب 3، العماير 2، المحمرة 3، ذوق الحبالصة 2، الحوشب 1، الحويش 1، الريحانية 1، القرقف 1، القليعات 1، ببنين 1، جديدة القيطع 1، حلبا 1، رحبة 1، عكار العتيقة 1، كروم عرب 1”.

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