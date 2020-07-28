غرفة ادارة الكوارث في عكار: 7 حالات جديدة بفيروس كورونا

سجّل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار 7 حالات جديدة ما رفع عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم الى 106 حالات.

الحالات الايجابية قيد المعالجة والمتابعة: 20 موزعة على البلدات التالية:

شان(1)،ذوق الحصنية(1)،ذوق الحبالصة(1)،برقايل(1)،العمايير (1)،الرامة(1)، الحوشب(1)، التليل(1)، عين الذهب(2) ،عكار العتيقة(2)،المحمرة(2)،فنيدق(3)، خط البيترول وادي خالد(3).

حالات الشفاء : 86

اما حالات الحجر المنزلي فقد ارتفع عددها الى106 حالات.

وازاء هذه المستجدات جددت الغرفة دعوتها الجميع الى “ضرورة التقيد بالتدابير والتوصيات الصحية، لا سيما عدم الاختلاط والمحافظة على المسافات الامنة للتباعد الاجتماعي ووضع الاقنعة الواقية خارج المنازل، والتقيد بالنظافة الصحية الشخصية وغسل الايدي بالصابون باستمرار واثر ملامسة الاسطح ايا كانت، وتعقيم المشتريات قبل ادخالها الى المنازل.