غرفة طرابلس الكبرى والأمم المتحدة الإنمائيّ تعززان الشراكة لدعم التنمية المستدامة في شمال لبنان

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة سوزان براون، الأمينة العامة المساعدة ومديرة مكتب العلاقات الخارجية والدعوة، في إطار زيارتها الرسمية إلى لبنان لتوسيع الشراكات واستكشاف فرص دعم أجندة التعافي والاستقرار.

وخلال اللقاء، أكد دبوسي على مسيرة التعاون الممتدة بين الغرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شمال لبنان، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لطرابلس على البحر الأبيض المتوسط وإمكاناتها لتكون مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

وأشار دبوسي إلى أن العلاقة مع الأمم المتحدة تقوم على الشراكة في الرؤية، المسؤولية المشتركة، وإيجاد حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن غرفة طرابلس الكبرى وشركائها قادرون على مقاربة القضايا الاجتماعية والإنسانية بروح التعاون المستدام.

بدورها، قالت براون إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وتعزيز المبادرات التي تخلق فرص عمل وتنمي الاقتصاد المستدام، مؤكدة أهمية تعميق الشراكة مع غرفة طرابلس الكبرى لمصلحة لبنان وشعبه.

من جهته، عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس الدكتور جمال كريم دور المنطقة واحتياجات تطويرها لتصبح منصة استثمارية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما استعرضت المديرة العامة للغرفة، ليندا سلطان، الدور الإنمائي المتطور للغرفة، بما يشمل مختبرات الجودة، مركز التطوير الصناعي وسلامة الغذاء، وبرامج زراعية مثل Agri-Agro360، ومبادرات لدعم الصادرات وتطوير الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال، مؤكدة أن غرفة طرابلس الكبرى تمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي والوطني وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وضم الوفد المرافق الممثلة المقيمة للبرنامج بليرتا أليكو، مدير برنامج الوقاية من الأزمات راغد عاصي، ومدير منطقة الشمال ألان شاطري.