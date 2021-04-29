غريو: فرنسا إلى جانب اللبنانيين في محنتهم

تفقدت السفيرة الفرنسية آن غريو “مؤسسة عامل الدولية” و”فاوندايشون ميريو للأم والطفل” في بلدة دورس، يرافقها وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية، في حضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية دورس إيلي غصين ونائبه شفيق شحادة، ممثلة فاوندايشون في لبنان جوزيت نجار وممثلة منظمة أطباء العالم برناديت ميرسي.

وكان في استقبال غريو، رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا، عضو الهيئة الإدارية فيرجيني لوفيفر والكادر المسؤول عن المركز واللجنة الصحية في المؤسسة، واطلعت على نشاط المركز الذي يخدم أبناء المنطقة والجوار منذ العام 2020، بالشراكة مع فاوندايشون ميريو وبدعم من إمارة موناكو.

وجالت في أقسام المركز الصحي الاجتماعي الذي صممت برامجه لرعاية الأم والطفل خصوصا، والذي يقدم المعاينات والخدمات الصحية – الاجتماعية لأبناء المنطقة والنازحين على حد سواء، بالتوازي مع تنظيم جلسات التثقيف الصحي والاجتماعي لتحسين الوقاية من المخاطر الصحية، ولرفع التوعية حول قضايا اجتماعية وإنسانية وصحية، بالإضافة إلى برنامج الصحة النفسية الذي تنفذه منظمة أطباء العالم في المركز وبرنامج الرعاية المنزلية لمصابي كوفيد- 19، وتقديم الأوكسجين ضمن خطة الاستجابة التي أطلقتها المؤسسة لمكافحة تفشي كورونا ومساندة القطاع الصحي في التصدي للحاجات المتزايدة.

وأكدت غريو “وقوف فرنسا إلى جانب اللبنانيين في محنتهم واستمرارها في دعم البرامج الإنسانية لخدمة جميع الناس”، وأشادت “بالأنموذج الذي تقدمه مؤسسة عامل القائم على تعزيز قيم المواطنة والتضامن نحو بناء لبنان الأفضل”.