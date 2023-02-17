غريو وموسى في معراب.. "شرح وطرح" للأزمة واستعراض لـ "اللقاء الخماسيّ"

كشف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من معراب، أنّه استمعت من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع إلى “شرح وطرح” للأزمة اللبنانيّة الراهنة وموقفه منها، كما تمّ التطرق إلى الوضع في العالم العربي عمومًا والشرق الأوسط خصوصًا.

كما أعرب عن “سعادته لوجوده في لبنان ولقاءاته بـ”أصدقاء قدامى”، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة، فهم في مواقع زعامة سياسية ويحملون في يدهم الكثير من الأوراق والاتصالات والآراء والأفكار”.

وردًا على سؤال، وصف موسى الوضع اللبناني بـ”المقلق جدًا والذي مع الأسف الشديد لا يسرُّ أحدًا”.

الى ذلك، بحث “رئيس القوات” مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، في اجتماع مطوّل، آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية. كما أطلعت غريو جعجع على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس.