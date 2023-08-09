غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله

ذكرت مصادر أمنية أن شخصين قتلا يوم الأربعاء في تبادل لإطلاق النار بين أعضاء في حزب الله وسكان بلدة الكحالة “المسيحية” بعدما انقلبت شاحنة تخص الحزب.

وقالت المصادر إن عضوا في حزب الله وأحد سكان البلدة قتلا في الاشتباك الذي وقع على بعد 12 كيلومترا تقريبا جنوب شرق بيروت. وتبادل الجانبان الاتهامات بإشعال فتيل الاشتباك الدامي.

وهذه أخطر مواجهة بين حزب الله وخصومه اللبنانيين منذ اشتباكات دامية وقعت في بيروت قبل نحو عامين، مما يهدد بتفاقم التوتر الطائفي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية عميقة.

وقال حزب الله إن الشاحنة تابعة له واتهم “ميليشيات” في المنطقة بمهاجمة طاقمها، قائلا إن أحد الرجال “المولجين بحماية الشاحنة” أصيب قبل أن يُتوفى لاحقا. وأضاف في بيان أن تبادلا لإطلاق النار وقع مع “المسلحين المعتدين”، ولم يأت على ذكر حمولة الشاحنة.

واتهم المكتب المحلي لحزب القوات اللبنانية “مسلحين” كانوا يرافقون الشاحنة بإطلاق النار على المدنيين، مما أدى إلى مقتل رجل قالت المصادر إنه مسيحي من سكان الكحالة يدعى فادي البجاني (64 عاما).

وتعرف ابنه يوسف عليه، وقال لرويترز إن الاثنين حاولا الاقتراب من الشاحنة بعد انقلابها.

وتابع لرويترز “كنا على بعد شي متر بس ما قدرنا نشوف شو فيه بالشاحنة. كان في ثلاثة على القليلة (الأقل) كانوا عم يقوسوا (يطلقوا النار) عليها- اثنان مع رشاشات واحد معه فرد. بيي (أبي) وقع على الأرض وما قدرت أوصله، ولما وصلت بعد ثلاث دقايق كان مات وما كان عم يتنفس”.

وصرّح مختار الكحّالة عبّود أبي خليل لوكالة فرانس برس أنّ “أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية ضربوا على الفور طوقاً أمنياً حول الشاحنة” التي اشتبه عدد من سكّان البلدة في أنّها محمّلة بأسلحة للحزب الشيعي.

وأضاف أنّ عدداً من سكّان البلدة تجمّعوا حول الشاحنة فعمد المسلّحون الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية ويحاولون منعهم من الاقتراب من الشاحنة إلى إطلاق النار على هؤلاء.

كانت الشاحنة قد انقلبت على منحدر بالقرب من الكحالة على الطريق الرئيسي بين العاصمة السورية دمشق وبيروت. وسرعان ما أغلق السكان الطريق حولها.

واتهم نزيه متى، النائب عن المنطقة من القوات اللبنانية، حزب الله بنقل أسلحة إلى بيروت على متن الشاحنة. وقال متى في تصريحات تلفزيونية “انقتل شخص من الكحالة… هذا غير مقبول بشكل قاطع”.

ولم تكن محتويات الشاحنة ظاهرة، لكن مجموعات كبيرة من السكان ما زالت تتجمع حولها.

وتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ودعا إلى “الهدوء والحكمة” ريثما تجرى السلطات تحقيقا رسميا.

وقبل عامين، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في اشتباكات في أعقاب مسيرة نظمها حزب الله وحلفائه في حركة امل ضد قاضٍ يحقق في انفجار ميناء بيروت عام 2020.