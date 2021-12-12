الأثنين 8 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غسان العياش: الودائع واقولها بالفم الملآن غير موجودة

منذ ساعة واحدة

غسان العياش

A A A
طباعة المقال

رأى نائب حاكم مصرف لبنان سابقا غسان العياش ان الاعتبار الاساسي في تغيير سعر اللولار من 3900 الى 8000 هو اعتبار سياسي لا نقدي، مشيرا الى ان “بعض المراجع السياسية طالبت بالامر ونتائجه زيادة في الكتلة النقدية وارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “يتمّ ممارسة غشّ مقصود وتضليل للرأي العام فقانون الكابيتال كونترول كان ضروريا من اللحظة الاولى للأزمة ولكن هذا القانون لا يردّ اموال المودعين والسياسيون يحاولون افهام الناس ان هذا القانون سيردّ لهم الودائع فيما هذا غير صحيح”.

وتابع: “الودائع واقولها بالفم الملآن غير موجودة”.

وشرح: “تبخّر قسم من الودائع في اطار حماية المركزي لليرة وتبخّر قسم في تحويلات لصالح الدولة وفي تحويلات الليرة للدولار ومصرف لبنان منذ العام 2015 لم يعد لديه دولارات لديه.. وتمّت المقامرة بالودائع “بركي بتتغيّر الظروف””.

وراى انه “من الافضل ان نركز على خطة اقتصادية متوسطة الامد بالتوافق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة وردّ قسم كبير من الودائع “.

واردف: “انا مع القانون والمحاسبة فوراء هذه الكارثة شخصيات وسياسة مالية وسياسة نقدية وسياسة مصرف لبنان ومسؤولية على المصارف”.

واعتبر ان “التدقيق الجنائي “معمول حتى ما يصير””.

وقال: “استغرب ان من يخوض معركة التدقيق الجنائي في البلاد امّا ينقصه الذكاء او انه لا يريد ان ينجح هذا التدقيق اذ ما كان يجب القبول بمبدأ التدقيق في حسابات مصرف لبنان وكل ادارات الدولة “.

    المزيد من أخبار لبنان

    شارل جبور: الرياشي في السعودية موفدا من جعجع.. ولبنان على رأس جدول الاعمال الخليجي
    وزارة الخارجية الأمريكية
    مسؤولة أمريكية: نبذل كل ما في وسعنا لمكافحة الفساد في لبنان
    سابين الكيك: كان هناك محاولة لتحويل الودائع الى مصارف تملكها الدولة لتعيدها الاخيرة بالليرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: دور حزب الله في الاقليم والمنطقة يرتد سلباً على الواقع اللبناني
    الدولار
    “هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل صباح اليوم؟
    الجيش الإيراني
    طبول الحرب تقرع .. وطهران تحذر من “دفع ثمن غالٍ”