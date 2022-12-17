غسان حاصباني: إقرار الكابيتال كونترول من دون إصلاحات يزيد من التضخّم

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنّ “المهم ألّا يتضرّر المودع من الكابيتال كونترول وليس إعفاء المصارف من مسؤوليتها تجاه المودعين ولا بدّ من وضع ضوابط فعليّة بالقوانين لعدم هدر أي أموال تأتينا من صندوق النقد ومن غيره”.

وشدّد حاصباني عبر mtv على ضرورة الحفاظ على النظام المالي، لافتاً إلى أنّ “توزيع المسؤوليات أمر أساسي”.

وقال: “حريصون أن يكون برنامج صندوق النقد مدخلًا للتعافي على أن تخلو القوانين التي ستٌقر من الأفخاخ”.

وأضاف: “هناك ثغرات كبيرة بنص الكابيتال كونترول الذي قدّمته الحكومة وقد اتفقنا في مجلس النواب على إلغاء الاستثناءات ولا يُمكن إقرار الكابيتال كونترول من دون سلّة متكاملة تتضمن إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف”.

وأردف: “إقرار الكابيتال كونترول من دون إصلاحات يزيد من التضخّم ويُحوّل إقتصادنا إلى الـCash والمصارف إلى محال للصيرفة وستتوقف الاستثمارات ولا يمكن “سلق” القوانين”.

وأشار إلى أنّه “إذا أردنا توزيع مسؤولية الفجوة الماليّة يجب أن تتحمّل الدولة ومصرف لبنان جزء وعلى المصارف أيضاً مسؤولية لإعادة رسملتها وصولاً إلى من استفادوا من النظام القائم عن معرفة مسبقة”.