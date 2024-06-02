غسان حاصباني: الرّبط بين جنوب لبنان وغزّة أمر خطير وليس لصالح لبنان

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “هناك مواعيد عدة لوفد القوات اللبنانية مع المسؤولين القطريين في الدوحة ونقاط للنقاش في الملفات الأساسية لا سيما رئاسة الجمهورية”.

وأكد حاصباني في حديث للـ mtv أن “رئاسة الجمهورية هي ملف داخلي لبناني واللجنة الخماسية ليست في وارد تسمية أو اختيار رئيس والأعراف كالحوار تؤدي إلى زوال الدستور وما حصل في اتفاق الدوحة كان حالة استثنائية”.

وأشار إلى أن “لا نيّة لنا بعرقلة الانتخابات الرئاسية طالما أنها ضمن إطار الدستور ونحن نطرح تشاوراً في مجلس النواب خلال الجلسات أو بينها وليس “جلسة تشاور” .

وشدد على أن “الرّبط بين جنوب لبنان وغزّة أمر خطير وليس لصالح لبنان ولا أعتقد أن المعطيات الحالية تبشّر بأي إيجابية إلا إذا حصل أي خرق خلال الشهرين المقبلين”.