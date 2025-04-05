غسان حاصباني: اليوم الذكرى السابعة لمؤتمر "سيدر"

كتب النائب غسان حاصباني عبر منصة “إكس”: ” اليوم الذكرى السابعة لمؤتمر “سيدر” الذي لم يترجم الى دعم مالي بسبب عدم حصول الإصلاحات.

تأتي حاليا طلبات إلى الحكومة من صندوق النقد لاقرار قوانين اصلاحية على عجلة، لكن يجب الا تصبح العجلة حجّة لتمرير قوانين شكلية غير قابلة للتطبيق وانجاز الإصلاح الفعلي، فتضيع الفرصة من جديد عندما يكتشف ذلك المجتمع الدولي.”

اليوم الذكرى السابعة لمؤتمر "سيدر" الذي لم يترجم الى دعم مالي بسبب عدم حصول الإصلاحات. تأتي حاليا طلبات إلى الحكومة من #صندوق_النقد لاقرار قوانين اصلاحية على عجلة، لكن يجب الا تصبح العجلة حجّة لتمرير قوانين شكلية غير قابلة للتطبيق وانجاز الإصلاح الفعلي، فتضيع الفرصة من جديد… — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) April 5, 2025