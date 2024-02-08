غسان حاصباني: قرار وقف تمويل الأونروا قد لا يشمل لبنان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أنّ “البحث في الملف الرئاسي ما زال قائماً وقيد المتابعة، وهو يجري بوتيرة مختلفة عن السابق بسبب الأحداث التي حصلت أخيراً، لكنه لم يغب عن الأجندة السياسية للجنة الخماسية التي جددت حراكها وتحاول أن تجد طرقاً لحلحلة البرودة المواكبة للملف”.

ولفت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “هناك تراجعاً داخلياً في وتيرة العمل باتجاه الملف الرئاسي، وقال: “ما زلنا نطالب بالإسراع في انتخاب رئيس، لكن الوضع في الجنوب احتلّ الأولوية لدى جميع الأفرقاء”.

وفي ما خص دعم الجيش، أوضح أن “لا تراجع ولا اختلاف في دعم المؤسسة العسكرية من الجهات الخارجية، لا سيّما الولايات المتحدة.”

واستبعد ان يطرح موضوع توطين النازحين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أنه “قد تكون هناك استثناءات للنازحين الفلسطينيين في لبنان من بعض المموّلين للأونروا، أي أن قرار توقّف التمويل قد لا يشمل لبنان.”

وشدد على ان “ذكرى 14 شباط، حدث وطني وذكرى أليمة لجميع اللبنانيين.”

وعن احتمال عودة الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية، قال: “غياب الرئيس الحريري شخصياً عن المشهد السياسي لا يعني غياب فريقه عن العمل السياسي في لبنان، وقرار عودته الى الحياة السياسية يتّخذه بنفسه ونحن نتعامل معه دائماً بشكل إيجابي.”