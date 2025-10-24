غسان حاصباني: لن نوفّر وسيلة لضمان إقرار قانون الانتخابات

أكد النائب غسان حاصباني أن “تعديل القوانين أمر طبيعي في الحياة التشريعية وما من قانون منزّه عن الأخطاء إنما الهدف من تطوير النصوص القانونية والدستورية هو تحسين الأداء وبناء الدولة لا إلى تسجيل المواقف السياسية أو المزايدات”.

وإذ دعا حاصباني في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديث القوانين بما يخدم المصلحة الوطنية، أشار الى أنه “في حال لم يُدرج قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء فإن كتلة “الجمهورية القوية” ستتخذ القرار إزاء ذلك بعد التشاور في ما بينها ولن توفّر وسيلة لضمان مناقشته وإقراره”.