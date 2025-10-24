الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غسان حاصباني: لن نوفّر وسيلة لضمان إقرار قانون الانتخابات

منذ دقيقتان
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

A A A
طباعة المقال

أكد النائب غسان حاصباني أن “تعديل القوانين أمر طبيعي في الحياة التشريعية وما من قانون منزّه عن الأخطاء إنما الهدف من تطوير النصوص القانونية والدستورية هو تحسين الأداء وبناء الدولة لا إلى تسجيل المواقف السياسية أو المزايدات”.

وإذ دعا حاصباني في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديث القوانين بما يخدم المصلحة الوطنية، أشار الى أنه “في حال لم يُدرج قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء فإن كتلة “الجمهورية القوية” ستتخذ القرار إزاء ذلك بعد التشاور في ما بينها ولن توفّر وسيلة لضمان مناقشته وإقراره”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة تول
    بالفيديو.. استهداف سيارة في تول قضاء النبطية
    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون في يوم الأمم المتّحدة: كأنه ميثاق عن رسالة لبنان
    مشروع نفق ضهر البيدر
    وزارة الأشغال: أعمال لتركيب عواكس ضوئية على الطريق الدولية

    الأكثر قراءة

    تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك
    عدادات المولدات
    خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!