غسان سعود: الرئيس عون فاشل لأنّه عيّن هذين القاضيين في مواقع حساسة

اعتبر الصحافي والكاتب السياسي غسان سعود، أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع صاحب وزن داخلي خفيف لأنّه خاسر استراتيجياً، وبالتالي لا يمكنه أن يكون مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية رغم كتلته النيابية الوازنة، فيما زعيم “تيار المردة” سليمان فرنجية يعدّ مرشحاً رئاسياً جدياً رغم امتلاكه لنائب واحد.

وانتقد سعود في برنامج “بدنا الحقيقة” أداء جعجع السياسي، وقال إنّه يأتمر بأوامر السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وإذا طلب منه الأخير تحويل حزب “القوات” إلى فرقة كشفية لن يعارض.

سعود الذي وجّه سهام انتقاده إلى جعجع، كان أكثر قسوة في انتقاده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إنّه حرامي وغشيم وتابع ومنافق ومتذاكي.

وفي مقلب الحلفاء، لم يوفّر سعود فريقه السياسي من سهامه، وقد اعتبر أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون برهن أنّه أكثر من فاشل في كلّ التعيينات الإدارية التي أجراها، وقال في هذا الإطار إنّ الرئيس عون فاشل لأنّه عيّن أشخاصاً مثل القاضيين بيتر جرمانوس وجورج عطية في موقعين حساسين، واعتبر أنّ أكثر من 98 بالمئة من الذين تمّ تعيينهم من الفريق البرتقالي أثبتوا فشلاً ذريعاً.

وفي السياق عينه، قال سعود رداً على فرضية أنّ الياس بو صعب وأمل أبو زيد وإبراهيم كنعان ينبعون من ميرنا الشالوحي ويصبون في عين التينة، أنّ أحدهم كذلك ولكنه رفض تسميته.

وعلّق سعود على تغريدة للنائب السابق زياد أسود، كتب فيها أنّ الرئيس عون طلب إليه قبل أسبوع من الانتخابات أن يعود عن إخبار بحقّ رياض سلامة وشركة “أو أم تي”، وقال إنّ هذا الموضوع يستهدف رئيس الجمهورية بشفافيته، وطالب القصر الجمهوري بتوضيح حول حقيقة ما حصل.