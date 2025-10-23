غسان سكاف: أي تسوية عنوانها إقصاء الاغتراب غير مقبولة

أعلن النائب غسان سكاف أن “هناك انقساماً سياسياً واضحاً في لبنان حول ملف اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة” ، موضحًا “أن فريقاً يعتبر أن المشاركة الاغترابية حق دستوري لأكثر من مليون لبناني مغترب، فيما يرى الفريق الآخر أن أصوات المغتربين قد تغيّر التوازنات النيابية القائمة”.

وكشف في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنه” طرح على الرئيس سلام فكرة تسوية تقضي بتأجيل الانتخابات لبضعة أسابيع حتى 15 تموز، بهدف تمكين المغتربين من الحضور إلى لبنان وممارسة حقهم الانتخابي”، معتبراً” أن ذلك سيكون تأجيلاً تقنياً ومحدوداً ينعكس إيجاباً على السياحة والاقتصاد”.

و اعتبر “أن الكرة باتت في ملعب السلطة التنفيذية”، معلنًا” أنه في حال لم يُطرح الاقتراح الانتخابي على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فسيتقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر لطرحه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب”.

وأكّد أن “أي تسوية عنوانها إقصاء الاغتراب غير مقبولة”، داعياً إلى” مقاربة وطنية شاملة تحفظ حق اللبنانيين في الداخل والخارج بالمشاركة في الاستحقاق الديموقراطي”.